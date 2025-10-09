Верховный суд ЮАР впервые поддержал иск России против Google

Как сообщают «Ведомости», суд выдал ордер на арест всех активов Google International LLC в юрисдикции ЮАР. Это первый прецедент признания российского судебного акта в иностранной юрисдикции в рамках данного дела.

Решение связано с иском конкурсного управляющего российской «дочки» Google Валерия Таляровского, который оспаривал выплату дивидендов материнской компании на сумму 10 млрд рублей. Суд установил, что платеж был осуществлен после решения московского арбитража об обязании Google разблокировать YouTube-канал НАО «Царьград-медиа», что расценено как попытка избежать уплаты судебной неустойки.

Адвокат Артур Зурабян, представляющий интересы управляющего, подтвердил, что заявления о признании российских судебных решений поданы в десятки юрисдикций по всему миру. Параллельно в конце сентября Google LLC отказался от требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах, что эксперты расценивают как значимую уступку.

Информация о ходе процесса особенно важна, поскольку материнская компания Google — Alphabet (признана нежелательной организацией в РФ) — не отражает в публичной отчетности риски, связанные с этими судебными разбирательствами, что ранее стало основанием для жалобы в комиссию по ценным бумагам и биржам США.



