Google отказался от своих требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

Компания Google LLC отозвала свои претензии относительно запрета российским СМИ обращаться в иностранные суды для исполнения решений российских судов о взыскании с компаний группы Google судебной неустойки, сообщает газета «Ведомости» .

Накануне Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соответствующее соглашение об урегулировании спора. Эта первая победа по данным кейсам «СМИ против Google» в американском суде.

Как отметил пояснил партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян, этим соглашением было подтверждено, что у Google не было законных оснований для обращения в американский суд. Причиной этого стало изначальное мнение российских СМИ о том, что американский суд не обладает соответствующей компетенцией для рассмотрения данного дела. Решение является абсолютно беспрецедентным.

Согласно документу, решение Google об отказе в требованиях к телеканалу «Спас» вступает в силу незамедлительно. В случае с RT доступ к платформе будет восстановлен после получения лицензии от Офиса по контролю иностранных инвестиций Минфина США (OFAC), так как канал находится под санкциями Соединенных Штатов.

В конце августа 2024 года Google подала иск в американский суд к российским телеканалам RT, «Спас» и «Царьград», требуя антиисковые запреты из-за разблокировки их YouTube-каналов российскими судами. Компания добивается запрета для иностранных компаний предъявлять претензии к ней за пределами США и Великобритании, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

Ранее стало известно, что компания Google подала заявку на регистрацию платформы 3D-звонков Beam в России. Beam — это платформа для видеосвязи на базе искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.