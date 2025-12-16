Верховному суду РФ направили правовое заключение по делу певицы Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) вступилась в громкое судебное дело певицы Ларисы Долиной, связанное со спорной продажей квартиры.

Как сообщает «Коммерсантъ», организация направила в Верховный суд России правовое заключение, в котором указывает на грубую судебную ошибку. Авторы обращения признают, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, однако настаивают на учете их профессионального мнения, «основанного на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины».

Суть претензий юристов заключается в следующем: нижестоящие суды постановили вернуть квартиру первоначальной владелице, Полине Лурье, признав сделку совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако при этом не обязали Долину вернуть полученные за нее деньги.

«Решения по делу вызвали большой общественный резонанс в связи с тем, что суды постановили вернуть квартиру продавцу, признав продажу совершенной под влиянием заблуждения или обмана, однако не обязали госпожу Долину вернуть деньги покупателю», — отмечается в публикации.

Ранее защита певицы уже подала в Верховный суд возражения против жалобы Лурье, которая оспаривает право собственности на недвижимость. Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, комментируя ситуацию, ранее называл вердикт суда первой инстанции уникальным и противоречащим практике.

