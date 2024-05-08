сегодня в 17:04

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 11 августа

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на территории Украины до 11 августа, сообщает украинское издание « Политика Страны ».

Таким образом всеобщая мобилизация продлена еще на 90 дней.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. По сроку они истекают 14 мая.

Глава государства предложил продлить действие военного положения с 05:30 (время совпадает с московским) 14 мая на 90 суток.