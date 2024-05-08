Верховная рада продлила военное положение на Украине до 11 августа
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Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на территории Украины до 11 августа, сообщает украинское издание «Политика Страны».
Таким образом всеобщая мобилизация продлена еще на 90 дней.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. По сроку они истекают 14 мая.
Глава государства предложил продлить действие военного положения с 05:30 (время совпадает с московским) 14 мая на 90 суток.