Венгерская модель стала мамой после расставания с Павлом Дуровым
Экс-подруга Дурова Диана Бако стала мамой
Фото - © Соцсети Дианы Бако
25-летняя венгерская модель Диана Бако, которая ранее рассказывала, что встречалась с создателем Telegram Павлом Дуровым, стала матерью, сообщает Lady.Mail.ru.
Бако рассказала о рождении ребенка в соцсетях. Она опубликовала снимок с малышом, лицо которого предпочла скрыть за смайликом. В кадре ребенок лежит рядом с роскошными букетами.
Модель отметила, что у нее родился сын. Она не стала раскрывать его имя. Бако лишь отметила, что за время беременности поправилась на 16 кг, семь из которых уже сбросила.
Некоторые пользователи решили, что модель могла родить от Павла Дурова. Ранее Бако рассказывала, что встречалась с ним в Дубае и даже была беременна, но Юлия Вавилова увела у венгерки основателя Telegram.