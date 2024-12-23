Венгерская модель стала мамой после расставания с Павлом Дуровым

Бако рассказала о рождении ребенка в соцсетях. Она опубликовала снимок с малышом, лицо которого предпочла скрыть за смайликом. В кадре ребенок лежит рядом с роскошными букетами.

Модель отметила, что у нее родился сын. Она не стала раскрывать его имя. Бако лишь отметила, что за время беременности поправилась на 16 кг, семь из которых уже сбросила.

Некоторые пользователи решили, что модель могла родить от Павла Дурова. Ранее Бако рассказывала, что встречалась с ним в Дубае и даже была беременна, но Юлия Вавилова увела у венгерки основателя Telegram.