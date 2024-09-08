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Велопешеходный мост через Нагатинский затон в Москве готов на две трети

Новый велопешеходный мост через Нагатинский затон в Москве построили на две трети, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Он свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией БКЛ „Нагатинский Затон“», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Благодаря мосту в районе появится альтернативный пешеходный маршрут. Горожане смогут быстрее добираться до станции столичного метрополитена и ТЦ.

Длина объекта будет 216 м. На сегодняшний день рабочие опускают пролетное строение на опорные части, делают подпорную стену и инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2024 году.

Его сделают в форме полумесяца. Для подчеркивания выразительности объекта специалисты разработали концепция деликатного освещения.

Еще один городской велопешеходный мост построен к новому научному кластеру при МГТУ им. Н. Э. Баумана. Его открыли на этой неделе.