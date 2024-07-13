Ведерников: Псковская область поможет переселенцам из Латвии

Власти Псковской области готовы помочь соотечественникам, которым грозит депортация из Латвии после новых поправок к закону об иммиграции, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Он рассказал, что сейм Латвии ранее принял поправки к закону об иммиграции. Для продления вида на жительство в стране теперь нужно сдать экзамен по латышскому языку. Это касается и тех, у кого ранее было освобождение. Кто не сдаст экзамен, то до конца октября будет выдворен из Латвии.

По словам губернатора, ожидается, что некоторые россияне захотят вернуться домой.

«Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов», — отметил Ведерников в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава области, с собой переселенцам можно брать все необходимые вещи, их помогут перевезти. Также можно забрать домашних питомцев, если у них есть ветпаспорта.

Если в Россию возвращаются специалисты востребованных профессий (врачи, учителя), то в области, как подчеркнул Ведерников, для них будут искать возможность обеспечения служебным жильем.

Он напомнил, что в регионе работает госпрограмма по оказанию содействия по переселению соотечественников. Также губернатор призвал тех, кто понимает, что не сдаст языковой экзамен в Латвии, связаться с центром содействия по переселению (телефон: 8 (81-12) 33-10-83, e-mail: centr_sootechestvennik@pskov.ru) и начать готовить документы для переезда.