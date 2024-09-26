Вечером 26 сентября в трех частях Москвы будут пробки

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Дептранс: в четверг вечером будут семибалльные пробки в трех частях Москвы

Вечером показатель загруженности столичных дорог составит шесть и семь баллов. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В вечернее время будут затруднения движения в трех частях столицы. Водителям по возможности лучше избегать движения по центру города, Третьему транспортную кольцу и МКАД.

Наименьшие пробки на дорогах тоже будут в трех местах города. Водителям рекомендуется ехать по проспекту Багратиона, Кутузовскому и МСД.

Ранее машина и грузовик врезались на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Столкновение произошло неподалеку от улицы Сущевский вал.