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Дептранс Москвы: авто и грузовик столкнулись на внутренней стороне ТТК

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) столкнулись машина и грузовик. Авария произошла рядом с улицей Сущевский Вал, дом 16с1, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На место ДТП приехали сотрудники городских служб. Специалисты выясняют, при каких обстоятельствах произошло столкновение.

В районе аварии затруднено движение на дистанции более пяти километров. Ехать можно по трем полосам из пяти.

Ранее водитель автобуса умер в дорожно-транспортом происшествии с грузовиком на северо-западе Москвы. Столкновение произошло на 69 км внутренней стороны МКАД.