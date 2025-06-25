«Вечерняя Москва» выпустила репринтный номер газеты от 25 июня 1945 года

Газета «Вечерняя Москва» выпустила репринтный номер от 25 июня 1945 года. Именно такую газету держали в руках жители столицы после Парада Победы, сообщает «Вечерняя Москва».

На страницах номера были напечатаны фотографии героев-победителей, советской военной техники, поверженных знамен врага.

«Это был момент, когда вся страна увидела: страшная война окончена, враг повержен. Парад чествовал беспримерный подвиг народа и армии», — добавил главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Так он отметил, что в то время журналисты «Вечерки» служили «глазами и ушами» армии. Сотрудники газеты рассказывали о каждом дне войны, а редакция не прекращала свою работу на протяжении всего противостояния.

Данный репринт был вложен в утренний деловой выпуск газеты от 25 июня 2025 года. Распространился он бесплатно в мэрии и правительстве Москвы, префектурах и управах, центрах оказания госуслуг, поликлиниках, организациях социальной сферы, по подписке и со стоек прессы в супермаркетах.