«Вечерняя Москва» получила премию за лучший соцпроект

Газета «Вечерняя Москва» стала лауреатом премии за соцпроект
Общество

29 сентября прошла торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России». Газета «Вечерняя Москва» получила премию в категории «Социально ответственные СМИ», сообщает «Вечерняя Москва».

Издание наградили за специальный выпуск, посвященный специальной военной операции: корреспонденты и редакторы рассказали о поддержке участников СВО и их семей.

«Реализация социальных программ — это не просто статья расходов, а стратегические инвестиции в наше общее будущее. Их истинная эффективность достигается исключительно в синергии трех ключевых сил: государства, бизнеса и общества», — заявила PR-директор программы «Лучшие социальные проекты России» Полина Белякова.

По словам редактора Валентина Звегинцева, спецвыпуск стал настоящей газетой для бойцов и о бойцах и для команды самое главное — это не награды, а отзывы и отклики самих солдат.

