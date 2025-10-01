«Вечерняя Москва» получила премию за лучший соцпроект

Издание наградили за специальный выпуск, посвященный специальной военной операции: корреспонденты и редакторы рассказали о поддержке участников СВО и их семей.

«Реализация социальных программ — это не просто статья расходов, а стратегические инвестиции в наше общее будущее. Их истинная эффективность достигается исключительно в синергии трех ключевых сил: государства, бизнеса и общества», — заявила PR-директор программы «Лучшие социальные проекты России» Полина Белякова.

По словам редактора Валентина Звегинцева, спецвыпуск стал настоящей газетой для бойцов и о бойцах и для команды самое главное — это не награды, а отзывы и отклики самих солдат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.