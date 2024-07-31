Вебкамщица и ню-фотограф выдвинула кандидатуру в депутаты горсовета Омска

Сотрудница вебкам-сферы 29-летняя Александра Марчук выдвинула кандидатуру в депутаты городского совета города Омска. Из опыта работы — подборка интимных фотографий и снимки обнаженных девушек, предположительно, в менструальной крови, сообщает Mash .

До попыток начать политическую карьеру Марчук делала женщинам голые фотосессии и работала в вебкам-сфере. Также будущий кандидат в депутаты продавала собственные фотографии и видео без одежды.

Марчук — самовыдвиженец от избирательного округа №26. В публикации в соцсетях она сказала, что планирует сделать жизнь в Омске комфортнее.

Для выдвижения Марчук нужно было собрать 125 подписей. Однако девушку ждал провал. Несмотря на хождение по квартирам и публикациям в социальных сетях, ей удалось набрать всего 35 подписей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу работы в вебкам-студиях. По его мнению, это одна из форм склонения девушек и юношей к занятию проституцией.