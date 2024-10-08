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Вдову Маслякова оштрафовали за шутки Слепакова* и Макаревича* в эфире КВН ТВ

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности вдову знаменитого телеведущего Александра Маслякова, Светлану Маслякову, которая, занимая пост главного редактора телеканала КВН ТВ, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

По факту административного нарушения в отношении Масляковой составили протокол по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Установлено, что в эфире КВН ТВ показали юмористические зарисовки юмористов Семена Слепакова* и Андрея Макаревича** без указания их статусов иноагентов, чего требует российское законодательство.

В итоге вдова Маслякова получила штраф в размере 4 тыс. рублей.

Телеведущий Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали последствия рака легких. Легенду телевидения похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

* Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.