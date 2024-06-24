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«ВД»: ВСУ бьют ATACMS по Крыму с сухогрузов в Одессе

Ракетные удары по Севастополю и Крыму украинские военные наносят при помощи сухогрузов, сообщает Telegram-канал « Военное дело ».

На сухогрузах размещены пусковые установки с американскими ракетами ATACMS. После запуска корабль маскируется под другие сухогрузы в Одесском грузовом порту.

Ракеты ATACMS Киев получил от США. Эти баллистические ракеты обладают дальностью действия до 300 километров.

Именно их использовали для нанесения ударов по Севастополю 23 июня. Ракетная атака была отражена, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне, в результате чего пострадали и погибли мирные жители.