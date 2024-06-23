Минобороны РФ возложило ответственность на США за удар по Севастополю

Ответственность за преднамеренный ракетный удар по севастопольскому пляжу с мирными жителями несут прежде всего США, а также Украина, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В воскресенье днем ВСУ атаковали пляж Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены, одна разорвалась над городом.

Как пояснили в Минобороны, все полетные задания в ракеты ATACMS вводятся специалистами США на основе данных спутниковой разведки Вашингтона, поэтому и ответственность лежит на Штатах, а также на ВСУ, которые данные боеприпасы выпустили по указанным целям.

В результате ракетной атаки в городе были ранены 124 человека, из них 27 детей. Также погибли два ребенка и взрослый.