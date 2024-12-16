Важность проектов выпускников «Мастерской новых медиа» отметил Сергей Кириенко

Проекты выпускников «Мастерской новых медиа» помогают людям, сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе общения в формате видеоконференцсвязи с выпускниками программы «Мастерской новых медиа».

Также он поздравил обладателей премии «Мастерской новых медиа». Ее вручают каждый год за вклад в развитие новых медиа в РФ.

«Сообщество выпускников Мастерской новых медиа и количественно, и качественно растет. Вижу очень много интересных, ярких проектов: это шикарный клип „Курс на Курск“, который был сделан для поддержки Курской области, целый ряд проектов в новых регионах — в Донбассе, Новороссии, — Курске, Белгороде. Очень важно, что ваши проекты не просто качественные, профессиональные, современные, но и реально помогают людям. У вас нет возможности и права устать или пойти отдохнуть, от вас реально зависит борьба за умы подрастающего поколения, будущее нашей страны», — уточнил Кириенко.

«Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов. Она была создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».