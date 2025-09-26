Ваш интернет-провайдер может работать вне закона: почему это касается лично вас?

Каждый раз, подключая интернет, мы доверяем провайдеру персональные данные и огромный пласт своей жизни, который напрямую зависит от стабильно работающего Wi-Fi. Но что, если ваш оператор связи действует без соблюдения законодательства РФ? Интернет-провайдеры, которые размещают линии связи на инфраструктуре электросетевых компаний без договора, подвергают абонентов реальной опасности.

При обнаружении энергетиками незаконно размещенных оптико-волоконных линий связи, они всегда демонтируются. А это означает, что интернет, получаемый от провайдера-нелегала, может исчезнуть в любой момент. Вернуть внесенные при заключении договора деньги у вас, скорее всего, не получится. Обращение в суд потребует значительных временных и финансовых затрат, а также знания юридических процедур. На практике большинство абонентов предпочитают не начинать такие разбирательства, смирясь с финансовыми потерями, и тратят деньги на заключение нового договора с другим оператором.

Именно поэтому «Россети Московский регион» рекомендуют соблюдать простые правила цифровой безопасности: перед подключением интернета обязательно проверьте наличие у провайдера лицензии и договора с электросетевой компанией на размещение оптико-волоконных линий связи на воздушных линиях электропередачи в вашей местности.

Не позволяйте нелегальным провайдерам превратить ваше подключение к интернету в источник проблем и убытков.