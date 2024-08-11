«Варварское нападение»: Москалькова обратилась в ООН из-за атаки на Курскую область
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Уполномоченный по правам человека в ПФ Татьяна Москалькова рассказала, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека. В нем она потребовала осудить терроризм Украины в Курской области и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.
«Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она назвала атаку ВСУ на курскую область «варварским нападением», а также напомнила, что там пострадали тысячи человек.
В пунктах временного размещения в регионе, по словам Москальковой, вместе с властями работают омбудсмены. Они также участвуют в гумпомощи.
С 6 августа украинская армия масштабно атакует территорию Курской области, обстреливаются гражданские объекты и мирное население. ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.