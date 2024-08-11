«Варварское нападение»: Москалькова обратилась в ООН из-за атаки на Курскую область

Москалькова обратилась в ООН в связи с атакой ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в ПФ Татьяна Москалькова рассказала, что направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека. В нем она потребовала осудить терроризм Украины в Курской области и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

«Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она назвала атаку ВСУ на курскую область «варварским нападением», а также напомнила, что там пострадали тысячи человек.

В пунктах временного размещения в регионе, по словам Москальковой, вместе с властями работают омбудсмены. Они также участвуют в гумпомощи.

С 6 августа украинская армия масштабно атакует территорию Курской области, обстреливаются гражданские объекты и мирное население. ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.