Вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам в Словакии

Вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам в словацком городе Кошице, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал ТА3.

Ранее этот памятник уже подвергался осквернениям.

Телеканал не исключает, что это могло быть реакцией на встречу премьера Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным.

Путин провел личную встречу с премьером Словакии Фицо 22 декабря в Кремле. Лидеры двух стран обсудили основные темы международной повестки и транзит российского газа.