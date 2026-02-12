сегодня в 19:02

В Звенигороде прошла профориентационная встреча для старшеклассников

В школе «КвантУм» в Звенигороде 11 февраля состоялась профориентационная встреча для учеников старших классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в корпусе «Интеллектуал» и было посвящено вопросам национальных интересов, культурных ценностей России и важности защиты границ страны. Встречу посетил участник Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского городского округа Александр Мирошник.

В ходе диалога старшеклассники активно задавали вопросы, обсуждая актуальные темы современности. Особое внимание привлекла практическая часть, где участники смогли примерить экипировку современного разведчика и почувствовать уровень подготовки защитников Отечества.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают молодежи осознанно подходить к выбору будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.