В зоне СВО впервые заметили российские «беспилотники-матрешки»

В зоне СВО впервые заметили российские беспилотники-носители FPV-дронов, пишет « Газета.ру » со ссылкой на Forbes.

Западные журналисты называют «беспилотник-матрешку» еще одним шагом в технологическом развитии системы вооружения.

Отмечается, что такие дроны могут поражать позиции Вооруженных сил Украины на расстоянии 40 км от линии фронта, при этом длительность работы стандартного FPV-дрона с надежными батареями составляет около 15 минут и может обеспечить дальность полета лишь до 30 км.

Ранее украинский связист Сергей Флеш заявил, что российская армия начала применять большие БПЛА-«авианосцы», атакующие ВСУ с помощью дронов далеко от линии фронта.