сегодня в 07:25

В зоне СВО установилась хорошая погода для наступления российской армии

В зоне специальной военной операции, где ВС РФ идут в наступление по всем фронтам, установились простые метеоусловия. Появилась солнечная погода, осадков нет, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в зоне СВО от 6 до 11 градусов тепла. 16 мая будет облачно. Существенных осадков не ожидается.

Ветер южный и порывистый, от четырех до девяти метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла.

Ранее в подмосковном Дмитрове пошел град. С неба падало большое количество небольших ледяных глыб.