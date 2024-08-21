В зоне СВО появился неуязвимый украинский дрон

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«Бабу-ягу» начали усиливать с помощью брони. В результате уничтожить устройство с помощью пистолета или автомата практически нереально. Лучше найти укрытие.

Украинские солдаты могут вооружить такой дрон четырьмя противотанковыми минами ТМ-62. Помимо противотанковых мин, этот БПЛА может транспортировать авиабомбы. Масса каждой из них составляет от 25 до 50 кг.

Ранее точный удар оператора российского FPV-дрона уничтожил украинскую ДРГ в Херсонской области. Солдаты ВСУ пытались переплыть реку Днепр.