В зоне СВО появился неуязвимый украинский дрон
Боец Росгвардии: беспилотник ВСУ «Баба-яга» стал неуязвимым из-за брони
Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что беспилотник ВСУ «Баба-яга» начали дополнительно защищать броней, сообщает РИА Новости.
«Бабу-ягу» начали усиливать с помощью брони. В результате уничтожить устройство с помощью пистолета или автомата практически нереально. Лучше найти укрытие.
Украинские солдаты могут вооружить такой дрон четырьмя противотанковыми минами ТМ-62. Помимо противотанковых мин, этот БПЛА может транспортировать авиабомбы. Масса каждой из них составляет от 25 до 50 кг.
Ранее точный удар оператора российского FPV-дрона уничтожил украинскую ДРГ в Херсонской области. Солдаты ВСУ пытались переплыть реку Днепр.