В Жуковском завершились работы по сносу незаконных построек

В ходе проведенных мероприятий по сносу самовольных и аварийных строений, были снесены незаконные и полуразрушенные постройки, расположенные на улицах: Королева, Фрунзе, Чапаева и Школьная. Всего ликвидировано 8 таких объектов.

Параллельно с этим велась работа по демонтажу многочисленных рекламных конструкций, установленных с нарушениями градостроительных норм. Кроме того, средства наружной рекламы были не согласованы и противоречили архитектурно-художественному регламенту.

Рекламные вывески были убраны по адресам:

ул. Гагарина, д. 19/2 (Торговый центр «Марс»);

ул. Королева, д. 6с1 и д. 6с2.

Данные меры направлены на восстановление единого архитектурного ансамбля города и обеспечение безопасности граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.