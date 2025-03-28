В Жуковском вручили президентскую медаль ветерану

Лянге (Сморчкова) Лидия Ивановна родилась 17 апреля 1930 года в селе Кузьмищево Тульской области. В детстве она пережила раскулачивание родителей и их ссылку в Сибирь, после чего была воспитана бабушкой.

Во время Великой Отечественной войны, когда Лидии было 11 лет, ее отец ушел на фронт, а мать стала председателем колхоза. Деревня Березовка, где она жила, была оккупирована, но в декабре 1941 года освобождена.

После войны Лидия окончила школу и институт, работала товароведом более 50 лет, создала семью и воспитала двух дочерей. У нее пятеро внуков и двое правнуков, а также медаль за труд в годы войны.

Награда учреждена в прошлом году указом президента РФ. На ее аверсе изображен солдат Красной Армии, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову звание «Почетный гражданин Московской области».