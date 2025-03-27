Воробьев присвоил ветерану ВОВ Золотову звание почетного гражданина Подмосковья

В преддверии 20-летия Великой Победы Воробьев приехал в Балашиху. Он поздравил ветерана с наступающим праздником и вручил ему почетную грамоту.

«Александр Григорьевич, разрешите по поручению президента (России Владимира Путина – ред.) вручить вам, нашему герою, высокую награду — звание почетного гражданина Московской области. Для нас это большая честь! Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент во все времена проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все они будут наделены особым статусом почетных граждан», — заявил Андрей Воробьев.

Он поблагодарил ветерана за общественную деятельность, которую он вел все эти годы. Золотов встречался с детьми, принимал участие в патриотических мероприятиях.

«Это очень ценно! Здоровья Вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы!» — высказался губернатор.

История Александра Золотова

Фото - © Екатерина Агеева

Ветеран прошел всю войну, принимал участие в обороне Москвы, наступательной Висло-Одерской операции, Курско-Орловской битве и освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени» и множеством медалей.

Победное 9 мая 1945 года Золотов встретил в 30 км от Берлина. После войны он остался служить на благо Родины. На пенсию Золотов ушел в 1977 году, но продолжил заниматься патриотическим воспитанием поколения. Сначала он был командиром взвода, в Курской битве — командиром батареи, а в Висло-Одерской операции — уже начальником штаба дивизиона, старшим лейтенантом.

«Наш полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск западного фронта, которыми командовал Жуков. Вот там меня и застал День Победы. На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года. Много времени прошло, уже никого из моих товарищей нет. Я часто вспоминаю наше воинское братство, как друг другу помогали, поддерживали. Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за ту честь, которую вы мне оказали, присвоив звание почетного гражданина Московской области, и за то, как вы относитесь к ветеранам, всегда и во всем помогаете», — высказался Золотов.

Ветераны Московской области

Фото - © Екатерина Агеева

Сейчас в регионе более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков, участников ВОВ. Этот год президент объявил Годом защитника Отечества. Сейчас, как и 80 лет назад, бойцы сражаются с врагом на передовой. Золотов пожелал им успехов.

«Самое главное для всех нас сейчас, чтобы наша страна победила в специальной военной операции, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Очень переживаю за ребят, которые сейчас воюют, ведь знаю, что это такое. Желаю им выполнить все задачи главнокомандующего, которые он поставил перед нашими войсками, и скорее вернуться домой с победой!» — заявил почетный гражданин Московской области Александр Золотов.