В Жуковском возложили цветы к бюсту Игоря Волка

В Жуковском в преддверии Дня космонавтики прошла церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза Игоря Волка. В памятном мероприятии приняли участие представители власти, науки, предприятий и молодежь города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цветы к бюсту заслуженного летчика-испытателя СССР, летчика-космонавта и почетного гражданина города Игоря Волка возложили глава Жуковского Андроник Пак, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, Герои Российской Федерации Павел Власов и Марат Алыков, научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев, представители градообразующих предприятий, депутаты, совет ветеранов и молодежь.

«Мы гордимся Игорем Петровичем Волком, внесшим огромный вклад в развитие авиационной и космической отрасли не только нашей страны, но и всего мира. Пусть его профессиональный путь служит примером для тех, кто выбирает небо, инженерию и науку. Вечная память и вечная благодарность», — сказал Андроник Пак.

Игорь Волк родился 12 апреля — в день профессионального праздника работников космической отрасли. За карьеру он испытал десятки типов самолетов, провел испытания атмосферного аналога корабля «Буран», совершил полет на корабле «Союз Т-12», работал на орбитальном комплексе «Салют-7», а также на кораблях «Союз Т-11» и «Союз Т-12».

«Сегодня мы возложили цветы к памятнику великого летчика-космонавта, моего друга Игоря Петровича Волка. Это уникальный, принципиальный и масштабный человек, олицетворяющий настоящий героизм. Он показал, что даже самые смелые мечты могут сбываться», — отметил Вячеслав Фетисов.

Он добавил, что помимо профессиональной деятельности Игорь Волк активно участвовал в жизни города, занимался спортом, любил природу и подчеркивал ее особую ценность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.