В Жуковском установили 131 камеру системы «Безопасный регион»

сегодня в 14:04

Во вторник в администрации городского округа Жуковский прошло оперативное совещание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники совещания заслушали отчет о работе системы видеонаблюдения «Безопасный регион», подготовленный начальником Отдела безопасности управления безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, решения задач администрации городского округа Жуковский Павлом Карякиным.

Всего в городе установлено 1320 камер: на контейнерных площадках – 13, на железной дороге – 2, на общественных территориях – 698 и у многоквартирных домов – 525.

«Только в 2025 году мы установили 131 камеру, еще 18 будет установлено до конца года», - рассказал Павел Корякин.

Напомним, что в начале сентября при помощи системы «Безопасный регион» выявили более 20 случаев незаконного сброса мусора вне контейнерных площадок, а также задержали возчика твердых бытовых отходов (ТБО) четвертой категории, незаконно осуществлявшего деятельность на территории города.

Кроме того, с помощью «Безопасного региона» полицейские задержали вандалов, повредивших автобусную остановку на улице Гагарина.

Проект «Безопасный регион» представляет собой систему видеоконтроля и мониторинга, охватывающую значительные площади населенных пунктов и пригородных зон. Основная цель системы заключается в обеспечении общественной безопасности, своевременном реагировании на правонарушения и предотвращении аварийных ситуаций.

Камеры наблюдения позволяют фиксировать происшествия различного характера, включая нарушения экологической обстановки, дорожно-транспортные происшествия, несанкционированные свалки мусора и другие ситуации, представляющие угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.