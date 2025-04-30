В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Жуковском украсили фасады городских многоквартирных домов флагами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Разместили на флагштоках флаги Российской Федерации и Московской области, а также Знамя Победы», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров. — Благодарю все управляющие компании, которые откликнулись и помогли в реализации данного акции».

Напомним, что Знамя Победы — это государственная реликвия России, официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Помимо этого в рамках подготовки к праздникам, красим опоры освещения, обновляем разметку на дорогах пластиком, в ближайшее время начнем работу по покраске детских площадок и отдельных игровых элементов», — добавил глава Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.