В Жуковском стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2026»

Преподаватели из городского округа Жуковский соревнуются в двух номинациях конкурса «Педагог года – 2026»: «Учитель года» и «Воспитатель года», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в муниципальном этапе принимают участие 8 учителей из образовательных организаций города (гимназия № 1, школы № 5,8,9,10,12,13, лицей № 14), а также 6 воспитателей из дошкольных отделений (школы № 5,6,9,12,15).

На прошлой неделе состоялось конкурсное испытание «Методическая мастерская». Учителя и воспитатели продемонстрировали применение современных образовательных технологий, интерактивных методов и проектной деятельности, способствующих развитию ключевых компетенций учащихся и воспитанников, а на этой неделе проходят открытые занятия и уроки.

11 сентября в региональном доме правительства Московской области состоялся финальный тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья – 2025».

В числе пяти лауреатов, вышедших в финал и борющихся за главный титул был учитель физики гимназии № 1 городского округа Жуковский Кирилл Дмитриевич Стремоусов.

В конкурсе приняли участие 57 педагогов — победителей муниципальных этапов. По итогам второго тура, который включал проведение мастер-классов с демонстрацией авторских методик и открытый диалог с представителями ученического, родительского, педагогического и медиа-сообщества, были определены пять сильнейших участников. Кирилл Дмитриевич успешно прошел все испытания и вошел в число лауреатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.