В Жуковском стартовал фестиваль «Театральная завалинка»

На торжественном открытии присутствовала заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова, которая поблагодарила участников за сохранение традиционного театрального искусства.

«Мы рады, что именно наш фестиваль снова становится центром притяжения талантливых людей со всей страны. Вы воспитываете эстетически развитых граждан», — добавила Ольга Алферова.

В этом году фестиваль, зародившийся в Жуковском, проходит уже в 32-й раз. В отборочном туре приняли участие 192 любительских театральных коллектива из 47 регионов России, в финал вышли 20 коллективов из 20 регионов.

В течение недели на базе пансионата «Лесной городок» участники «Театральной завалинки» будут соревноваться в конкурсах спектаклей, актерского мастерства, художественного слова, афиш и фотоконкурсе.

В этот раз фестиваль посвящен защитникам Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Городской округ Жуковский на фестивале будут представлять молодежный театр «ШЭСТ» и театральная студия «ШЭСТ-ОС».

