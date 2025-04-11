В Жуковском состоялся Совет директоров городских предприятий

Заседание совета директоров городских предприятий в Жковском провели научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев и глава Жуковского Борис Аубакиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в здании театра «Стрела». На нем присутствовали руководители крупнейших городских предприятий, различных структур и общественных организаций. Одним из вопросов повестки был отчет главы Жуковского о работе за прошедший год. Также он рассказал о планах на 2025 год.

Заседание Совета провели научный руководитель ЦАГИ Сергей Чернышев и глава Жуковского Борис Аубакиров. Мероприятие прошло в здании театра «Стрела». На нем присутствовали руководители крупнейших городских предприятий, различных структур и общественных организаций. Одним из вопросов повестки был отчет главы Жуковского о работе за прошедший год. Также он рассказал о планах на 2025 год.

Ранее Борис Аубакиров представил отчет о работе перед жителями города. Отметим, что ознакомиться с текстом отчета можно на официальном сайте администрации Жуковского по ссылке: https://zhukovskiy.ru/ежегодный-отчет-главы-городского-окр/

«Помимо этого, обсудили подготовку к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, схему закрепления территорий за управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ, ЖСК, ТСН, торговыми и социальными объектами, на которой обозначены зоны ответственности по уборке городских территорий и другие текущие вопросы, — рассказал глава Жуковского.

Представитель аэропорта «Жуковский» рассказала об итогах работы в 2024 году и о планах развития аэрогавани на ближайшие годы.

Вместе с руководителей городской Торгово-промышленной палаты Владимиром Лучиным глава Жуковского вручили первый сертификат участника «Сделано в Жуковском» научному руководителю ФАУ «ЦАГИ», академику РАН Сергею Леонидовичу Чернышеву. Задачей проекта «Сделано в Жуковском» является внутренняя кооперация, коллективный маркетинг и продвижение компаний города на местном, региональном и федеральном уровнях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.