В Жуковском школьникам провели занятие по настольному теннису 6 декабря

В школе №10 Жуковского 6 декабря состоялись очередные «Теннисные встречи» в рамках проекта «Развитие настольного тенниса в школах». Мероприятие направлено на популяризацию настольного тенниса среди учащихся.

В ходе встречи участникам прочитали лекцию об истории настольного тенниса в мире и СССР. Особое внимание уделили достижениям советских спортсменов, включая победу Геннадия Аверина на чемпионате Европы 1958 года, успехи Зои Рудновой, Стеллы Захаровой и Валерия Скачкова, а также золотые медали женской сборной на командном Кубке мира в 1994 году.

Практическая часть включала обучение базовым упражнениям, демонстрацию правильного хвата ракетки и знакомство с различными видами инвентаря. Занятие провел председатель клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин.

