В Жуковском обсудили благоустройство и ремонт на встрече с жителями

В Жуковском состоялась встреча жителей с главой города Андроником Паком, его заместителями и представителями городских организаций, где обсудили вопросы благоустройства, ремонта и содержания территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии №1 Жуковского прошла встреча в формате «выездной администрации». В мероприятии приняли участие глава города Андроник Пак, его заместители, профильные специалисты администрации, представители управляющих компаний, местные депутаты и члены Общественной палаты.

Жители обратились с вопросами по благоустройству, ремонту кровли, уборке снега, содержанию дворов и общественных территорий. Особое внимание уделили просьбе жильцов дома по адресу Жуковского, 1 о благоустройстве дворовой территории.

«Мы обязательно вынесем этот вопрос на рассмотрение и дальнейшее внесение в список по благоустройству на 2027 год. Этот дом является частью исторического наследия города, в следующем году исполнится 90 лет со дня его постройки», — отметил Андроник Пак.

Глава города поблагодарил жителей за активное участие и неравнодушие, а также выразил благодарность «Волонтерам Подмосковья» за помощь в организации встречи. Подобные мероприятия проходят в Жуковском регулярно, позволяя жителям напрямую обращаться к представителям власти и городских организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.