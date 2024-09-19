В Жуковском на территории МП «Теплоцентраль» прошли командно-штабные учения

Командно-штабные учения на тему «Действия органов управления городского звена МОСЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера и ее последствий на пожаровзрывоопасном объекте МП „Теплоцентраль“ прошли сегодня в Жуковском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В них принял участие глава города Борис Аубакиров, а для ликвидации аварии были привлечены нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия (медицинская, противопожарная, разведки), а также экстренные службы города.

По легенде в результате отказа контрольно-измерительных приборов и автоматики произошло погасание пламени горелки котла в водогрейной котельной, выброс природного газа и образование облака газовоздушной смеси. В ситуации отказа газоанализатора и клапана-отсекателя на газопроводе-вводе и наличия источника зажигания произошел взрыв природного газа в топке котла и взрыв облака ГВС. В зоне аварии находились пострадавшие.

«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — отметил Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.