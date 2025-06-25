В Жуковском идет ремонт дворов

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На территории городского округа Жуковский идут работы по ремонту дворовой территории по адресу ул. Калугина, 3,5,7,9, 9к2, ул. Комсомольская, 10, ул. Чкалова, 9к1. Окончание работ запланировано на август 2025 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках ремонта будут произведен демонтаж имеющегося асфальтового покрытия, устройство основания, установка бортовых камней, обустройство нового парковочного пространства, устройство асфальтового покрытия, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, выполнено кронирование деревьев, а также установлены новые лавочки и урны.

Площадь парковочных мест составит 710 кв. м., ремонт проезда — 2 110 кв. м., а ремонт тротуаров — 670 кв. м.

Всего в этом году должно быть благоустроено 6 дворовых территорий по адресам: ул. Комсомольская, д. 3; ул. Комсомольская д., 2,4,6 Чкалова, д. 7 к.2; ул. Чкалова, д. 3,5,7; ул. Калугина, д. 3,5,7,9, 9к2, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Чкалова, д. 9к1; ул. Чкалова, д. 9,11,13; ул. Осипенко, д. 2/4, 4А, 6.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.