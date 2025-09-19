В Жуковском 25 сентября пройдет выездная администрация

Выездная администрация пройдет в Жуковском 25 сентября. В рамках встречи жители города смогут задать любые интересующие их вопросы, а также оставить письменные заявления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в лицее №14, по адресу город Жуковский, улица Федотова, дом 19. Начало мероприятия в 18.00.

Предварительная запись не требуется, прийти на выездную администрацию может любой желающий.

На выездной администрации будут присутствовать глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов, члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Также напомним, что ранее выездная администрация прошла в школе №2, она была посвящена теме образования.

Андроник Пак вместе с заместителем министра образования Московской области Татьяной Алексеевной Лукьяненко, директорами и заместителями директоров городских школ, местными депутатами и представителями Общественной палаты ответили на вопросы родителей учеников и педагогов гимназии №1, школ №2, 3, 8, а также Центра детского творчества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.