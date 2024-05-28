В ЖК «Домодедово Парк» обновят универсальную спортплощадку

Недавно сюда приезжал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, жители обратились с запросом на современное спортивное пространство — совместно приняли решение провести модернизацию существующей площадки. Сегодня приступили к работам, пока — демонтажным.

Установят новые борта, спортивные элементы, обновят покрытие, а также проведут освещение. На площадке можно будет играть в мини-футбол и волейбол — нанесут специальную разметку на резиновое покрытие, установят кольца и ворота. Зимой коробку будут заливать для хоккея и свободного катания на коньках. Еще по просьбе жителей натянут за воротами мячеулавливающую сетку, чтобы игры не создавали дискомфорт окружающим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.