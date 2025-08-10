В Зеленограде впервые прооперировали аквариумную рыбку

В Зеленоградской ветеринарной клинике впервые прооперировали аквариумную рыбку с опухолью. Операция по спасению питомца прошла успешно, сообщает пресс-служба столичной сети государственных ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».

«У бирюзовой акары, возрастом примерно 5-7 лет, начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли», — говорится в сообщении.

Коллектив Зеленоградской ветеринарной клиники решил предпринять попытку помочь рыбке. Специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна Барагина провела обследование и выявила кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Затем хирург Надежда Кузина провела процедуру пункции и удалила содержимое кисты.

В ветклинике подобных процедур еще не проводили, однако эксперимент прошел успешно: рыба снова может плавать и ведет себя активно. Акара будет находиться под наблюдением специалистов, так как есть вероятность патологического процесса и повторного образования жидкости в кисте.

