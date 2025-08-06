Российские туристы забрали в Москву котенка с Мальдив
Котенок с Мальдив обрел семью в Москве
Во время отдыха на Мальдивах семья москвичей обнаружила у своей виллы одинокого рыжего котенка и решила забрать его домой, сообщает Shot.
Животное, спавшее прямо на улице, явно нуждалось в заботе — туристы начали подкармливать малыша, а вскоре и вовсе решили подарить ему новый дом в России.
Процесс оформления документов занял несколько дней: потребовалось получить ветеринарный сертификат, сделать прививки и подготовить переноску для перелёта. К удивлению новых хозяев, четырехлапый путешественник перенёс 9-часовой перелёт из тропиков в московскую зиму удивительно спокойно.
Сейчас бывший бездомный котик осваивается в просторной московской квартире.