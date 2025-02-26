В выставочном комплексе «Артишок» Химок пройдет Масленица

В преддверии традиционного праздника в выставочном комплексе «Артишок» проведут программу «Душа моя, Масленица». Жителей и гостей Химок ждет праздничный концерт, народные игры и творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене комплекса выступит детский фольклорный ансамбль «Зарянка». Юные артисты представят номера с народными песнями и танцами. Выступление детей дополнят тематические костюмы.

Также в программе — народные игры, мастер-классы и, конечно же, хоровод. После веселых активностей участников угостят блинами с вареньем и медом.

Праздничную программу проведут уже в этот четверг — 27 февраля в 18:00 по адресу: Ленинский проспект, 2А.

В Химках уделяют особое внимание традиционным праздникам. В период Масленицы в округе проведут десятки увлекательных и познавательных мероприятий: концерты, народные гулянья, организуют ярмарки с угощениями и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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