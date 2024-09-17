В выходные в Московском регионе температура опустится ниже нуля

Синоптик Позднякова: в выходные в Московском регионе будут заморозки с «минусом»

В выходные дни в Москву и область попадет арктический воздух. Это приведет к заморозкам, сообщает в Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Предположительно, температура воздуха в Московском регионе снизится ниже нуля вечером 21 сентября. Выше этого показателя она вырастет только 24 сентября.

Позднякова отметила, что заморозки в грядущие выходные станут первыми осенью 2024 года. Она предупредила, что нужно планировать поездку на прогулку с учетом изменения погоды.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Московском регионе будет ветрено. Тем не менее, температура ожидается высокая — от 24 до 26 градусов тепла.