В возрасте 50 лет умер певец татарской эстрады Наиль Азгамов

Известный исполнитель татарской эстрады Наиль Азгамов скончался на 50-м году жизни после болезни, передает журнал Super.ru .

О смерти Азгамова сообщила заслуженная артистка Татарстана Нурзада. По ее словам, последний раз с Наилем встретилась в декабре прошлого года.

«Как рано ты ушел…» — написала Нурзада в личном блоге, тяжело переживая утрату друга, с которым дружила более 25 лет.

Родные Азгамова рассказали, что незадолго до смерти Наиль почувствовал себя плохо после возвращения из Узбекистана. У певца поднялась температура, но он не стал обращаться в больницу. В день трагедии ему вызвали скорую помощь, однако Азгамов отказался от госпитализации и написал отказ от лечения.

Наиль Азгамов родился 2 августа 1975 года. Артист жил в Набережных Челнах. Он работал актером Мензелинского татарского драматического театра имени С. Амутбаева, а также артистом вокала ДК «КамАЗ».

