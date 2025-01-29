В воспитании ребенка нужен баланс между ролью друга и родителя – психолог

Матери и отцу при воспитании ребенка и общении с ним стоит придерживаться баланса между ролью друга и ролью родителя, сообщил РИАМО клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент РГГУ Родион Барабанов.

«В общении, как и в воспитании, стоит придерживаться баланса между ролью друга и ролью родителя. В диалоге с вами ребенок должен чувствовать себя уверенно и комфортно, но при этом знать, что вы – взрослый, на которого можно положиться», – сказал Барабанов.

Он добавил, что для установления доверительных отношений с ребенком важно говорить с ним на равных, проявляя искренний интерес к его мыслям и чувствам.

«Используйте открытые вопросы, которые побуждают к диалогу: как ты себя чувствуешь из-за этого? Что ты думаешь по этому поводу? Вместо указаний предложите варианты, чтобы ребенок мог сделать выбор. Не забывайте о невербальной коммуникации. Например, доверию способствуют теплый взгляд, прикосновение и объятия», – рассказал клинический психолог.

Барабанов разъяснил, что такой подход позволит сформировать дружеские, но при этом уважительные отношения, в которых ребенок будет чувствовать свою значимость.

«Если самостоятельно наладить контакт с ребенком не получается, стоит обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты семейных центров проконсультируют по вопросам воспитания, подскажут, как выстроить общение с ребенком и вернуть взаимопонимание и доверие», – заключил он.