сегодня в 15:02

В Воскресенске завершились демонтажные работы в дошкольном отделении школы № 5

Завершились демонтажные работы в дошкольном отделении школы № 5 на ул. Московская, дом 13 в городе Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Подрядчики приступили к установке новых оконных рам, выравнивают стены штукатуркой и начали утеплять крышу детского сада. По словам представителей подрядчика, предстоящие этапы включают обновление фасада и крыши, замену всех инженерных коммуникаций, радиаторов отопления, санитарно-технического оборудования, дверей и окон, проведение внутренней отделки групповых помещений, модернизацию кухни-пищеблока и благоустройство прилегающей территории. Завершающим этапом станет оснащение детсада новым оборудованием и мебелью.

Общая площадь здания составляет около 1,9 тысячи квадратных метров. Работы ведутся согласно региональной программе строительства и реконструкции социальных учреждений за счет бюджетных средств.

Жители Воскресенска в 2026 году смогут увидеть новое современное учреждение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.