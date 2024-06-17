В Воскресенске стартовал финал чемпионата «Профессионалы-2024»

На базе ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» состоялось торжественное открытие отборочных соревнований, приравненных к Национальному финалу чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» компетенции «Укладка напольных покрытий», передает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы сегодня первый раз проводим итоговый Национальный чемпионат по компетенции «Укладка напольных покрытий». Очень долго мы к этому шли и много трудились. Надеюсь, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», — рассказала директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Алла Лунина.

Всего в соревнованиях примет участие шесть студентов из разных городов России: Воскресенск, Новосибирск, Москва, Набережные Челны и Краснодарский край.

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