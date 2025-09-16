В Воскресенске прошло областное мероприятие «Парковый кросс»

В парке Кривякино городского округа Воскресенск прошло областное мероприятие «Парковый кросс». Это день стал праздником спорта, здоровья и отличного настроения для всей семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей Воскресенска и гостей города прошла зажигательная разминка «В ритме парка» от филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим», которая зарядила бодростью всех без исключения. Юные спортсмены с азартом побеждали в веселой эстафете «Чемпионы». На творческом мастер-классе каждый ребенок смог создать свою неповторимую и забавную «капитошку».

Также на мероприятии была представлена фотовыставка «Наша гордость», которая познакомила гостей парка с историями успеха местных спортсменов, а стильная фотозона «Сильней! Быстрей! Выше!» помогла всем сделать отличные кадры на память. Увлекательная викторина «Здоровая еда» от Культурного центра «Усадьба Кривякино» и лекция нутрициолога Анастасии Сусла открыли секреты современного питания и натуральных помощников для энергии и сил.

Настоящим украшением дня стал зрелищный мастер-класс по рубке шашкой «Искусство Казарлы» от многократного чемпиона Александра Куньшина. А на интерактивной площадке «Экстремальная готовность» от Красного Креста все желающие смогли узнать основы первой помощи и почувствовать себя увереннее в любой ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.