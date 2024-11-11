В Воскресенске прошел второй этап конкурса «Учитель года Подмосковья»

Участники муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья» соревновались во втором испытании «Урок» первого тура конкурса в Воскресенске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жюри оценивало выполнение конкурсных заданий по нескольким критериям: глубина понимания предметного содержания, методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия, поддержка учебной мотивации, творческий подход к решению профессиональных задач, коммуникативная и речевая культура.

В итоге во второй тур вышли 6 участников, набравшие наибольшее количество баллов. По итогам двух туров лидирует учитель истории и обществознания гимназии № 1 Данила Борисов, за ним следуют преподаватель русского языка и литературы лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Валерия Ермакова, учитель английского языка школы № 2 Юлия Шелестинская и учитель математики лицея № 6 Наталья Киселева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.