Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пройдет в Воскресенске

С 21 октября по 10 ноября в Воскресенске пройдет Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», ключевая цель которой — сократить излишнее потребление бумаги и выстроить грамотную систему ее переработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из пунктов приема макулатуры в рамках акции находится в молодежном центре «Олимпиец» по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 17. Бумагу можно сдать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

«БумБатл» не только дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, но, как и любой батл, — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры.

Для участия в #БУМБАТЛЕ нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, указав при регистрации организацию или подтвердив самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и сдать макулатуру туда. Карту пунктов приема бумаги и картона можно найти на сайте акции.

Участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях «бумажный» креатив. Топ-100 творческих участников получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.

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