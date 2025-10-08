В Воскресенске поздравили с праздником будущих мам и сотрудников роддома

7 октября отмечался Всероссийский день беременных — праздник, который напоминает нам о важности заботы и внимания к будущим матерям. Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин посетил Воскресенский родильный дом, чтобы лично поздравить будущих матерей с праздником, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Алексей Малкин пожелал всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и поддержки близких. Глава округа поблагодарил коллектив медицинского учреждения и вручил награды за очень ответственную и важную работу.

Для удобства молодых родителей непосредственно в родильном доме можно оформить необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, справку для получения единовременного пособия, номер ИНН. Также предоставляются услуги государственной регистрации рождения, установления отцовства, выдачи свидетельств и справок, оформления заявлений на выплаты.

Также по инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области успешно реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье». При выписке из роддома мамы получают либо подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье», либо денежную компенсацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.